Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii buzoieni au reușit sa rezolve in timp record un caz care parea ca va da mult de lucru oamenilor legii. In numai patru zile, a fost identificat autorul unui furt de 40.000 lei dintr-o autoutilitara aparținand unui cunoscut restaurant din Buzau. Este vorba despre un recidivist cu mai multe…

- O femeie de 43 de ani, pasager intr-o mașina care circula prin Defileul Jiului, a fost ranita, dupa ce o piatra s-a desprins de pe versant, a spart parbrizul și a intrat in mașina, relateaza Mediafax.Accidentul a fost sesizat de soțul femeii, un barbat de 44 de ani, din Targu Jiu, cel care…

- Polițiști din cadrul Serviciului Rutier au intervenit in aceasta dupa-masa la un accident rutier produs in localitatea Viile Tecii. Articolul Copilaș lovit de mașina. A traversat strada in fuga prin loc nepermis apare prima data in Someșeanul.ro .

- Polițiști din cadrul Biroului Rutier Brașov, efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “furtul in scop de folosința” și “conducerea unui vehicul fara permis de conducere”. In data de 12 august 2020, in jurul orei 19.30, un barbat in varsta de 32 ani, care…

- Cristina Ich a trecut prin momente tensionate, dupa ce a fost data afara dintr-un restaurant de fițe din București. Vedeta s-a facut „foc și para” ca nu a putut lua masa cu prietenii sai.

- Imagini exclusive cu doamna lui Alex Velea! Antonia a iesit in oras cu prietenii si a facut un gest care a lasat cu gura cascata pe toata lumea. Aflata intr-un restaurant de lux din Capitala, artista și-a dat frau liber poftelor.

- O petrecere de botez la care au participat aproape 200 de persoane a fost intrerupta de polițiști și jandarmi in comuna Ghiroda, din județul Timiș, relateaza Digi 24.S-au dat amenzi in valoare de 35.000 de lei, iar organizatorul evenimentului a fost și el amendat cu suma de 2.000 de lei.”In acestevremuri…

- "M-a luat poliția. Nu o mașina de poliție, ci doua. E groasa treaba. Glumeam, am pana și domnii ma ajuta, sunt foarte draguți! Au chemat chiar și o mașina de vulcanizare in Olimp, altfel n-am cum sa ajung acasa la fata”, a povestit Anda Adam pe Instagram. Vedeta se intorcea din Olimp,…