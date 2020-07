Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a inregistrat, gratuit pentru cetațeni, in primele șase luni ale acestui an, aproximativ 490.000 de proprietați, prin Programul național de cadastru și carte funciara 2015-2023 (PNCCF), susținut de Guvernul Romaniei. De asemenea, in luna iunie 2020, ANCPI a inițiat o noua procedura de licitație pentru achiziționarea serviciilor […] Articolul ANCPI: aproape 490.000 de proprietați inregistrate, prin PNCCF, in prima jumatate a anului 2020 apare prima data in Mesagerul de Covasna .