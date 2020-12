Coletele interne au fost livrate in medie in 1,4 zile de la intrarea in retelele postale, 78% dintre acestea fiind livrate in ziua imediat urmatoare, doar 1% fiind transmise in 5 zile sau mai mult, arata un raport al Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM), potrivit Mediafax.

„Raportul de date statistice privind serviciile poștale in anul 2019 realizat de ANCOM reflecta o usoara tendința de scadere a pieței, cu 3%, pe ansamblul traficului, dar și al veniturilor totale in valoare de 3 miliarde lei. Scaderile au fost semnificativ atenuate de creșterea…