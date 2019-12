Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a agreat decizia care stabileste conditiile tehnice referitoare la utilizarea retelelor publice mobile de comunicatii electronice si conectarea acestora cu sistemul RO-ALERT in vederea transmiterii mesajelor de alertare a populatiei, a anuntat, joi, institutia. Astfel, conectarea intre sistemul RO-ALERT si retelele operatorilor se va realiza in doua puncte si anume in cele doua sedii ale STS din Bucuresti si Brasov. "In cazul in care intervin modificari cu privire la amplasamentele in care se realizeaza conectarea,…