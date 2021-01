Stiri pe aceeasi tema

- N. Dumitrescu De la inceputul campaniei de vaccinare anti COVID-19 in Prahova, pe data de 31 decembrie 2020, ieri a fost inregistrata prima reacție alergica, dupa administrare, la una dintre cadrele medicale care au fost imunizate in prima etapa. Conform datelor transmise de catre Direcția de Sanatate…

- Israel, o tara cu 9 milioane de locuitori, a depasit luni 3.000 de decese de COVID-19 si continua sa nu poata sa stabilizeze curba infectarilor, inregistrand peste 1.700 de contagieri zilnice, relateaza EFE. Ministerul Sanatatii a informat luni despre 1.720 de cazuri in ultimele 24 de ore si a 3.003…

- Impactul vaccinului asupra pandemiei de coronavirus se va simți in mod semnificativ la vara, iar viața se va intoarce la normal iarna viitoare, anticipeaza Ugur Sahin, unul dintre creatorii vaccinului Pfizer-BioNTech, intr-un material BBC . Ugur Sahin, care a fondat alaturi de soția sa, Oezlem Tuereci,…

- O jurnalista din Craiova este in situatia de a nu-si putea conduce mama pe ultimul drum. Femeia s-a imbolnavit de Covid-19 in spital, unde era internata pentru alte probleme medicale. Jurnalista este si ea infectata cu noul coronavirus, este asimptomatica si se afla in izolare.