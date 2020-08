Consiliul Concurenței a demarat o ancheta pe piața firmelor care asigura servicii de intreținere și reparare a autovehiculelor. Autoritatea verifica posibile ințelegeri intre aceste firme privind stabilirea prețurilor pe piața. De asemenea, ancheta are in vedere și unele plangeri conform carora service-urile auto au majorat nejustificat de mult prețurile la repaarții, in ultimele luni. Și […] The post Ancheta pe piața service-urilor auto. Suspiciuni de ințelegeri pentru stabilirea prețurilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .