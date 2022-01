Anchetă la un liceu din Caransebeș: O fată a fost filmată în timp ce era bătută în parcare Doua eleve din Caransebeș au batut in parcarea unui liceu o alta adolescenta. Intregul moment a fost filmat, imaginile fiind postate pe rețelele sociale. Polițiștii au vazut filmarea și s-au sesizat din oficiu, cele doua agresoare fiind cercetate pentru loviri și alte violențe. Din verificarile efectuate, polițiștii au stabilit ca agresiune a avut loc joi, in jurul orei 10.00, in pauza dintre orele de curs. Cele doua eleve de 15 și 16 ani au batut-o pe a treia, in varsta de 15 ani, intr-o parcare din afara liceului, in urma unui conflict, scrie Mediafax. Bataia a fost filmata, apoi postata pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua eleve din Caransebeș au batut in parcarea unui liceu o alta adolescenta, iar imaginile au fost filmate și postate pe rețelele sociale. Polițiștii au vazut filmarea și s-au sesizat din oficiu, cele doua agresoare fiind cercetate pentru loviri și alte violențe. Din verificarile efectuate, polițiștii…

- Doua eleve din Caransebeș au batut in parcarea unui liceu o alta adolescenta, iar imaginile au fost filmate și postate pe rețelele sociale. Polițiștii au vazut filmarea și s-au sesizat din oficiu, cele doua agresoare fiind cercetate pentru loviri și alte violențe.

- Polițiști de la Poliția Municipiului Caransebeș s-au sesizat din oficiu, ieri, cu privire la savarșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, in urma vizualizarii unor imagini video aparute pe o rețea de socializare, in care o minora este agresata fizic de alte doua, in municipiul Caransebeș. „Din…

- Doua eleve de 15 și 16 ani, de la un liceu din Caransebeș,jud. Caraș-Severin, sunt cercetate de polițiști pentru loviri și alte violențe, dupa ce au batut in strada o alta eleva, in varsta de 15 ani. Bataia a fost filmata, apoi postata pe rețele de social

- O adolescenta, de 15 ani, a fost agresata intr-un parc din Rosiorii de Vede de alte doua fete, una de 14 ani si alta de 18 ani. Politia s-a sesizat dupa aparitia unor imagini cu incidentul postate pe internet. In urma cercetarilor, fata de 18 ani a fost retinuta, informeaza News.ro . IPJ Teleorman anunta…

- Operator economic, sanctionat pentru ca functiona contrar prevederilor legaleLa un bar din municipiul Mangalia, se aflau mai multi clienti in interior, acesta fiind deschis.Oficial de la IPJ ConstantaLa data de 5 ianuarie a.c., in jurul orei 19.00, politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia…

- Polițiștii de la Direcția de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IPJ Suceava, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava, cerceteaza un caz de suspiciune privind o inregistrare a unei vaccinari fictive anticovid a unui angajat al DSP ...

- Politistii din Botosani au declansat o ancheta in cazul unui medic acuzat ca ar fi facut vaccinari fictive, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu, potrivit Agerpres. Potrivit acesteia, cercetarile au fost declansate in baza unei sesizari…