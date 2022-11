Stiri pe aceeasi tema

- Lucrurile par a o lua razna in școlile din Maramureș. Mai nou avem batai intre elevi, consum de droguri și alcool, ca sa nu mai vorbim de fumat. Un nou incident, de data aceasta la Colegiul Național „Gheorghe Șincai, unde un elev și-a aratat organele genitale colegilor sai. Acum este cercetat pentru…

- UPDATE: Va prezentam declarații de la acțiunea desfașurata la Colegiul Național ”Gheorghe Șincai” Baia Mare. Au vorbit urmatorii: Lt. Col. Marius Mihai – Șef. Stat Major – Centrul Militar Judetean Maramures; Elev fruntaș – Mureșan Daria și elev fruntaș – Fedora Rareș; Elev Caporal – Muj Andreea; Student…

- Centrul Militar Județean Maramureș, prin Biroul de Informare-Recrutare, organizeaza in data de 20 octombrie, impreuna cu personalul didactic si elevii din doua institutii de invatamant baimarene “Ziua Armatei Romaniei in scoli ”. ”Activitatea, in acest an, se desfasoara cu elevii apartinand Scolii gimnaziale…

- N. D. Municipalitatea ploieșteana a pastrat, și in acest an, tradiția de a-i evidenția, special de ”Ziua Educației”, pe cei mai implicați și dedicați profesori, dar și pe elevii cu rezultate dintre cele mai bune. Astfel, ieri, Primaria Ploiești și Consiliul Local Ploiești i-au premiat pe caștigatorii…

- Elevii de la Colegiul National ,,Gheorghe Sincai” Baia Mare au protestat, miercuri, in curtea liceului și au refuzat sa intre la prima ora de curs, scrie ziarul local BaiaMare.Net. Elevii sunt nemulțumiți de faptul ca lucrarile de reabilitare n-au fost terminate la timp. Aceștia au transmis ca nu vor…

- Azi, elevii de la Colegiul National „Gheorghe Sincai” Baia Mare au protestat in curtea liceului. La inceput, Consiliul Elevilor au decis organizarea unei greve japoneze in cursul zilei de ieri. Protestul va continua pana cand elevii vor primi ceea ce isi doresc. Inspectoratul Scolar Judetean Maramures…

- Consiliul Elevilor de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare decidea organizarea unei greve japoneze ieri, 20 septembrie. Azi, 21 septembrie, protestul s-a mutat in curtea liceului. Și va continua pana cand elevii vor primi ceea ce iși doresc. Inspectoratul Școlar Județean Maramureș spune…

- Doua accidente de circulație grave au avut loc azi, 18 septembrie, pe drumurile din Maramureș. Nu am avut, din fericire, decse, insa am avut numeroși adulți și copii care acum sunt pe patul de spital și se bucura ca sunt in viața. In primul caz, astazi, in jurul orei 05.00, polițiștii din Seini au fost…