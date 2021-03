Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele 24 de ore de vaccinare au atras atenția specialiștilor asupra reacțiilor adverse inregistrate. Vineri, in Romania s-au vaccinat peste 38.000 de persoane, dintre care 17.488 au primit prima doza de vaccin (7.379 – Pfizer, 671- Moderna și 9.438 AstraZeneca), iar 20.640 rapelul. Totalul reacțiilor…

- Zeci de persoane au fost citate la audieri in dosarul vaccinului administrat greșit la un centru de vaccinare comunitar din Targu Jiu. Audierile vizeaza atat personalul centrului de vaccinare, din cadrul Stadionului Municipal, cat și persoanele vaccinate pe 9 februarie, zi in care un barbat a primit…

- Dupa ce un barbat a fost vaccinat la doza de rapel cu Moderna, in loc de Pfizer, poliția a deschis un dosar penal pentru neglijența in serviciu.Barbat vaccinat cu Moderna, in loc de Pfizer„La data de 9 februarie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale s-au sesizat din oficiu cu…

- Politistii din Gorj au deschis un dosar penal pentru neglijenta in serviciu, dupa ce unui pacient in varsta de 69 de ani din Targu Jiu i-a fost administrat, din greșeala, serul de la Moderna la rapel, deși la prima doza primise ser Pfizer. Potrivit IPJ Gorj, politistii s-au sesizat din oficiu in cazul…

- Politistii au deschis un dosar penal pentru neglijenta in serviciu dupa ce un barbat care s-a prezentat marti dimineata la centrul de vaccinare din cadrul Stadionului Municipal Targu Jiu a fost vaccinat cu o doza de Moderna in loc de Pfizer, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Gorj.…

- Polițiștii din Gorj au deschis un dosar penal in cazul vaccinului administrat greșit la un centru de vaccinare din Tg.Jiu. Un barbat a fost vaccinat cu Moderna, deși prima doza facuta in urma cu 21 de zile...

- Incidentul a avut loc marți dimineața, in jurul orei 10, la unul dintre centrele de vaccinare din Targu Jiu, potrivit Digi24. Pacientul care s-a prezentat pentru rapel are 66 de ani. Inainte de a fi vaccinat cu rapelul ar fi aratat adeverința pe care a primit-o dupa prima vaccinare, pe care scria ca…

- Dupa vaccinare, barbatul a ramas in atenta monitorizare a personalului medical, nu a manifestat reactii adverse, iar in acest moment se afla la domiciliu, fara ca starea de sanatate sa i fie afectata, transmite Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 CNCAV…