Stiri pe aceeasi tema

- Mii de cladiri s-au prabușit in Turcia și Siria, in urma cutremurelor puternice de ieri. Ancheta autoritaților se indreapta acum și spre motivele care au dus la prabușirea unui numar atat de mare de cladiri. Inginerii japonezi, specialiști in megastructuri, care lucreaza acum la podul de la Braila,…

- Mii de cladiri s-au prabușit in Turcia și Siria, in urma cutremurelor puternice de ieri. Ancheta autoritaților se indreapta acum și spre motivele care au dus la prabușirea unui numar atat de mare de cladiri. Inginerii japonezi, specialiști in megastructuri, care lucreaza acum la podul de la Braila,…

- Apar noi detalii in cazul celor trei copii care au ars intr-o casa din Sectorul 5 al Capitalei. Femeia a recunoscut miercuri, la doar o zi dupa producerea tragediei, ca a lipsit cateva ore de acasa, fiind in vizita la rude, timp in care unul dintre copii s-ar fi jucat cu o bricheta.Conform celor relatate…

- Angajații de la stat sunt mai speciali decat restul, iar mai speciali ca ei sunt șefii lor. Care, in unele cazuri, destule, sunt platiți cu un purcoi de bani, fara ca macar sa dea pe la munca. O ancheta DNA arata ca șefii de la DSVSA Mureș au inchis ochii, pentru ca barbatul era un om influent politic.…

- O ancheta DNA arata ca șefii de la DSVSA Mureș au inchis ochii, pentru ca barbatul era un om influent politic, potrivit Realitatea PLUS.Este vorba despre Radu Chețan Roatiș, fost șef al al DSVSA Mureș și șef al ANSVSA, instituția centrala. DNA a descoperit ca acesta ar fi fost platit timp de patru ani…

- Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura confirma faptul ca ofiterii Centrului Național Anticorupție si procurorii au initiat perchezitii la domiciliile si birourile de serviciu ale unor angajati ai Agenției, acestia fiind suspectați de depașirea atribuțiilor de serviciu. „Agenția de Intervenție…

- La doi ani dupa ce mama lor a murit intr-un accident de circulatie, copiii acesteia au obtinut primele despagubiri din partea firmei de asigurari. In locul celor 50.000 de euro solicitati de fiecare mostenitor, Tribunalul a acordat doar 20.000 de euro, dar si aceasta suma a fost considerata prea mare…

- In aceasta dimineața, SPIA și procurorii anticorupție au descins cu percheziții la domiciliile și birourile de serviciu ale trei angajați. Aceștia sint vizați intr-un dosar de corupție, transmite protv.