Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de aproape cinci luni a murit din cauza unei pneumonii, la numai cateva ore dupa ce fusese diagnosticata in Policlinica Spitalului Judetean de Urgenta ‘Sf. Pantelimon’ din Focsani cu ‘rosu in gat’. Medicul pediatru care a consultat copilul a declarat ca diagnosticul pus a fost unul corect,…

- Spitalul Județean de Urgența din Pitești e in doliu dupa trecerea in neființa a medicului Rodica Mihalache. „Sincere condoleanțe familiei, la desparțirea de colega noastra, DR. MIHALACHE RODICA! Dumnezeu s-o odihneasca in pace!”, a scris pe Facebook dr. Sorin Marinescu, medicul sef al Secției Cardiologie…

- Politistii din Buzau fac cercetari in cazul unei femei de 34 de ani din localitatea Braiesti, insarcinata in luna a opta, care a murit la Spitalul Judetean Buzau. Femeia nu era cunoscuta cu afectiuni medicale, iar medicii nu au reusit sa salveze nici fatul.

- Scandalul de la Spitalul de Urgenta „Sf. Pantelimon“ din Focsani a izbucnit dupa ce o organizatie neguvernamentala a depus o sesizare potrivit careia fostul premier Viorica Dancila si fostul ministru al Sanatatii Sorina Pintea nu au respectat normele de protectie in timpul unei vizite electorale.

- * O echipa de medici de la Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" din Focsani a efectuat, in noaptea de joi spre vineri, in premiera in Vrancea, un tratament trombolitic intravenos unei paciente de 67 de ani, care a ajuns la urgente cu accident vascular cerebral ischemic, potrivit reprezentantilor…

- In aceasta seara a fost administrat pentru prima data in Spitalul Județean de Urgenta SF. Pantelimon tratament trombolitic intravenos unei paciente cu AVC ischemic acut. Echipa medicala mixta a dus la bun sfarșit procedeul, cu rezultate clinice spectaculoase. Felicitari doamnelor doctor Teodora Conoro,…

- Vestea falsa ca Mihai Constantinescu ar fi murit le-a intrigat pe Mihaela Constantinescu (62 de ani), fosta lui soție, și pe cantarteața Mirabela Dauer (72 de ani). Informația a fost vehiculata azi de presa tabloida. Mihaela Constantinescu a vorbit despre un zvon „inuman” și a povestit ca era aproape…

- Valentin Negrea, un cunoscut arbistru din Liga Naționala de Baschet, a murit in urma unui accident care a avut loc in județul COnstanța. Acesta a intrat cu mașina intr-un stalp. Accidentul in care și-a pierdut viața Valentin Negrea a avut loc joi, intre localitațile Ovidiu și Mihail Kogalniceanu, din…