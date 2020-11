Stiri pe aceeasi tema

- Un control intern a fost demarat, duminica, la Politia Sectorului 6, dupa ce in spatiul public a aparut o fotografie in care artiștii Adi Minune si Tzanca Uraganul apar langa politistii care tocmai ii amendasera pentru nerespectarea masurilor anti-COVID.Zeci de persoane care au dat petreceri in acest…

- In imaginea facuta publica apar doi politisti si un jandarm care s-au fotografiat impreuna cu Adrian Minune si Tzanca Uraganul, acestia din urma fara a purta masca. Jandarmeria Bucuresti a precizat ca fotografia a fost facuta in noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie si ca jandarmul din imagine este…

- Si in acest sfarsit de saptamana, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, cu sprijinul Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, Politiei Locale si Directiei de Sanatate Publica Bucuresti, a efectuat verificari la peste 60 de operatori economici - complexuri comerciale,…

- Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) a continuat verificarile ce vizeaza respectarea prevederilor Legii nr 55 din 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, potrivit Agerpres. In ultimele 24 de ore, conform unui comunicat de…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, luni, ca nu are competenta materiala sa judece cererea DIICOT de redeschidere a anchetei impotriva fostilor sefi ai Jandarmeriei in dosarul '10 august', procesul fiind mutat la Tribunalul Bucuresti. Tot luni, Curtea de Apel a respins ca inadmisibila o cerere…

- In legatura cu evenimentul privat ce a avut loc in sectorul 5 al Capitalei, Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti face urmatoarele precizari: Conform legii de organizare si functionare a Jandarmeriei Romane, aceasta este obligata sa asigure masurile de ordine la orice adunare de persoane…