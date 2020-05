Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 50 de srilankezi, angajati ai unei firme de confectii din Focsani, au fost depistati pozitiv la noul coronavirus, conform Agerpres. O parte dintre acestia au fost internati in spital sau carantinati intr-un centru special amenajat, in timp ce alti 22 urmeaza a fi consultati in vederea luarii…

- Spitalul Județean de Urgența ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava a primit in noaptea de joi spre vineri noi pacienți bolnavi de coronavirus. Este vorba de 31 de calugari de la Manastirea Putna care au fost confirmați pozitiv in urma anchetei epidemiologice desfașurate acolo de Direcția de Sanatate Publica…

- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Targu Jiu are, incepand de joi, o conducere interimara dupa ce managerul unitatii, Dumitru Vienescu, a fost confirmat cu noul coronavirus si internat in Sectia de Boli Infectioase, potrivit Agerpres.Purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica (DSP)…

- Un medic si 11 asistenti medicali de pe Sectia ATI si de pe Sectia chirurgie de la Spitalul Municipal Dorohoi, dar si un pacient internat in aceeasi unitate medicala au fost diagnosticati cu virusul COVID-19, a anuntat directorul Directiei de Sanatate Publica Botosani, Monica Adascalitei. Bilantul cadrelor…

- Dupa ce saptamana trecuta la Pașcani au fost identificate cateva cazuri de infecție cu coronavirus la cadre didactice de la Spitalul Municipal din localitatea ieșeana, Direcția de Sanatate Publica Iași a demarat o ancheta epidemiologica și a constatat faptul ca exista opt angajați ai unitații medicale…