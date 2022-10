Stiri pe aceeasi tema

- Anastasia Soare, singura romanca ajunsa in topul celor mai bogate femei din SUA in urma cu doi ani, a acceptat provocarea de a se alatura Deliei, lui Cheloo si lui Costel la masa juriului iUmor, in cea mai noua editie a show-ului de la Antena 1, difuzata duminica aceasta, de la 20:00.

- Duminica seara, Teddy Stefanescu, concurentul de doar 17 ani, venit din Botosani, a cucerit jurații și publicul iUmor cu momentul sau inedit de pe scena show-ului de la Antena 1 si a ajuns direct in marea finala. Auditiile „iUmor” continua duminica viitoare, de la 20:00, cand un alt jurat-surpriza i…

- Maia Morgenstern continua seria juratilor-surpriza iUmor in cadrul celui de-al șaselea episod al show-ului, difuzat duminica, de la 20:00, la Antena 1. Actrița li se va alatura Deliei, lui Costel și lui Cheloo in misiunea gasirii celui mai amuzant concurent al sezonului 13, dar nu va scapa nici de bine-cunoscutul…

- Costel Bojog se alatura pupitrului juriului iUmor, in calitate de jurat permanent, incepand din cea de-a sasea editie a show-ului, difuzata duminica, de la 20:00, la Antena 1. Astfel, comediantul va continua cautarea celui mai amuzant concurent al sezonul

- Seria juratilor-surpriza „iUmor” continua vineri la Antena 1. Iulia Vantur li se va alatura Deliei, lui Mihai Bendeac si lui Cheloo in cautarea celui mai amuzant concurent al sezonului. Vedeta nu va scapa nici ea de binecunoscutul „tratament” al show-ului – momentele de roast, venite din partea unor…

