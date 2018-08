Stiri pe aceeasi tema

- Un tren a deraiat in județul Dolj, duminica, intre Caracal și Craiova. Din primele informații, este vorba despre un tren cu 23 de vagoane cu biodiesel care a cazut de pe un pod de pe raza localitații Carcea. Șapte vagoane s-au rasturnat, iar dintr-altul care s-a inclinat se scurge combustibil intr-un…

- Echipaje ale Administratiei Bazinale de Apa Jiu si ISU Dolj actioneaza cu utilaje si material absorbant pentru ca biodieselul care s-a scurs din trenul deraiat duminica dimineata in zona localitatii Carcea sa nu ajunga intr-un parau care trece prin apropiere. Potrivit ABA Jiu, distanta…

- Politistii au constatat ca mecanicul trenului de marfa care a deraiat duminica dimineata in zona localitatii Carcea, judetul Dolj, dupa ce a intrat pe un fir de cale ferata care se afla in reparatie, se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Potrivit datelor furnizate AGERPRES de catre reprezentantii…

