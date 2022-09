Anamaria Prodan a oferit primele declarații, dupa ce a fost implicata in scandalul cu Laurențiu Reghecampf. Dupa multe momente in care și-au adus acuzații in mod public, se pare ca de aceasta data cei doi au recurs la violența. Impresara l-a acuzat pe antrenor ca a ajuns la locuința ei sub influența bauturilor alcoolice, iar de aici a pornit scandalul.