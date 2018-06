Stiri pe aceeasi tema

- S-a mutat de cateva luni in Los Angeles și dorește sa iși deschida un business acolo. Am descoperit-o mandra de ceea ce a realizat și cu o mare dorința de a o lua de la capat. Are o relație… la distanța și susține ca a invațat din greșeli. Despre visul ei de a avea o familie in curand și cum a fost…

- Cel mai scump oras european este Zurich, urmat de Geneva si Oslo, potrivit unui raport publicat marti si realizat in baza indicelui de referinta al bancii elvetiene UBS. La nivel mondial, Zurich este urmat de Copenhaga, New York, Tokyo, Milano, Londra, Chicago, Helsinki, Sydney, Paris, Auckland, Stockholm,…

- Ziua Romanilor de Pretutindeni este sarbatorita si de comunitatea din Los Angeles, printr-un festival organizat de Romanian Traditions in California, condusa de Dorina Manga. Peste 500 de persoane au participat in prima zi a festivalului „Be Romanian for a day”, care se desfasoara pe parcursul acestui…

- American Computer Science League (ACSL) a dat din nou startul pentru elevii de liceu. Printre cei inscrisi anul acesta se numara si elevii Colegiului National de Informatica „Grigore Moisil” Brasov, recunoscut formator de informaticieni, cu un prestiogios palmares intern si international. La concursul…

- A trecut un an de cand am stat la povești cu amandoua. Viețile lor s-au schimbat radical, așa ca am venit sa le vizitam chiar in America pentru a vedea cum arata viața lor la Hollywood. Deși toata lumea crede ca in Los Angeles totul este posh, intalnești vedete la tot pasul sau nu ai nimic de facut…

- Daca in decembrie ne-am intalnit in Bucuresti, acum ne-am revazut in Malibu, pe faimoasa plaja din „Baywatch”, Paradise Cove. Si, daca tot in decembrie, o stiam stabilita la Chicago, unde locuia cu iubitul ei, Steve, acum am vrut sa stim ce anume a readus-o pe Coasta de Vest. Anamaria imi spunea, la…

- Actorul Arnold Schwarzenegger s-a intors in locuinta sa din Los Angeles dupa o operatie pe cord deschis, a anuntat vineri pe Twitter purtatorul de cuvant al acestuia, citat de AFP. "Update: Schwarzenegger s-a intors acasa", a scris Daniel Ketchell pe cunoscuta retea de socializare. Intr-o declaratie…

- Un judecator din Los Angeles a hotarat ca legea din California ar trebui sa impuna companiilor de cafea sa afișeze o eticheta de avertizare in legatura cu cancerul care poate aparea din cauza unui produs chi...