Analize gratuite oferite credincioșilor prin biserică Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului prin Sectorul Social, Filantropic și de Misiune a derulat o activitate misionar-pastorala in parohia Golești, protoieria Topoloveni. Parintele Vasile Laurențiu Balașoiu, printr-un parteneriat cu Asociația ECO-SOCIAL NURSECO, a oferit credincioșilor posibilitatea de a face analize. Investigațiile vizeaza depistarea diabetului zaharat și a bolilor asociate acestuia, recoltarea fiind facuta de catre Clinica […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 4 iunie 2023, de Praznicul Pogorarii Sfantului Duh, credincioșii parohiei Sancel, protopopiatul Blaj, au fost partașii unui eveniment duhovnicesc cu totul special. Incepand cu ora 18.00, biserica „Sfanta Treime” din localitate a gazduit concertul de pricesne și cantece religioase intitulat…

- La sfarșitul lunii mai, Guvernul a aprobat noul Contract-cadru care va intra in vigoare de la 1 iulie 2023 și care va reglementa conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. Astfel, in asistența medicala…

- Vești bune pentru maramureșeni. De luna viitoare vom avea mai multe analize de laborator care vor fi decontate integral de stat in cazul persoanelor asigurate. Potrivit Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, in asistența medicala paraclinica din ambulatoriu se introduc noi analize de laborator decontate…

- Peste 5100 de persoane s-au inscris deja la cursurile gratuite de limba romana, care vor fi oferite de Ministerul Educației și Cercetarii. Cursurile vor fi organizate atat cu prezența fizica, cat și online, in mai multe regiuni din Republica Moldova.

- Investigațiile gratuite pentru depistarea timpurie a cancerului de san și a cancerului de col uterin, efectuate in zilele de 27 și 28 aprilie a.c., in municipiul Suceava, de laboratoarele mobile ale Institutului Regional de Oncologie din Iași, s-au bucurat de interes in randul sucevencelor. ...

- Tribunalul Militar Cluj a decis pe 4 aprilie sa-l condamne pe suspendare pe angajatul ISU și a dispus achitarea a 145.000 de euro de la asigurator catre familiei copilului de 14 ani care a decedat dupa ce a fost lovit de o ambulanța pe trecerea de pietoni, in 2018, relateaza ActualdeCluj.Instanța l-a…

- 30 martie| Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin ajunge la Cugir. Toate investigațiile oferite sunt GRATUITE 30 martie| Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin ajunge la Cugir. Toate investigațiile oferite sunt GRATUITE Caravana mobila pentru screeningul cancerului…

- Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a organizat ieri,26 martie, la Pitești o noua ediție a ,,Marșului pentru viața” Manifestarea a avut un impact deosebit prin prezența preoților din parohiile argeșene și a credincioșilor veniți din aproape toate localitațile Eparhiei. Marșul a pornit din fața Teatrului…