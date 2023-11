”Sectorul de energie verde este unul dintre cele mai populare subiecte ale ultimilor ani, iar aceasta tendinta este de asteptat sa persiste avand in vedere intentia globala de tranzitie catre politica emisiilor zero. Cu toate acestea, piata nu a inregistrat un avans constant si sigur”, potrivit lui Radu Puiu, analist financiar la XTB Romania. Acesta afirma ca, in ultimele luni, actiunile din domeniul energiei regenerabile au pierdut puternic teren, inregistrand o performanta semnificativ mai mica fata de companiile producatoare de combustibili fosili, cele pe care ar trebui sa le inlocuiasca.…