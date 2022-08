Stiri pe aceeasi tema

- Piața rezidențiala din Romania se indreapta catre un nou record de livrari și in acest an, insa ritmul dezvoltarilor nu a ținut pasul cu evoluția cererii din ultimii doi ani. In plus, și prețullocuințelor noi continua sa creasca, pe masura ce noile proiecte inglobeaza creșterea prețurilormaterialelor…

- Proprietatile rezidentiale din Romania s-au apreciat cu 4,6%, in cel de-al doilea trimestru al anului in curs, fata de cele trei luni anterioare, ajungand la un ritm de crestere anual de 14.3%, transmit reprezentantii Imobiliare.ro. „Romania urmeaza tendinta de crestere care se poate observa si la nivelul…

- – Tratand defalcat primariile Capitalei, topul orașelor inteligente este condus de Cluj-Napoca (63), Iași (56) și București/PMB (54) – Cumulat, primariile de sector și primaria generala a Capitalei ocupa detașat primul loc la nivel național, cu 115 proiecte – Alba Iulia a coborat pe locul 4, cu 49 proiecte,…

- Uber, cel mai mare serviciu de car-sharing din lume, s-a extins in țara noastra. Mai exact, serviciul a devenit disponibil in orașul Targu Mureș miercuri, iar aplicația funcționeaza și in Arad, acolo unde funcționeaza inca din iunie. Astfel, Uber a ajuns sa fie disponibil in 19 orașe din Romania. Printre…

- Un intreg postal dedicat „performantei remarcabile” a inotatorului David Popovici poate fi achizitionat din oficiile postale si magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, informeaza Agerpres. „Grafica sugestiva a acestui intreg postal este insotita de textele…

- HTEC Group, companie de servicii de tehnologie, consultanta si software, infiintata in Serbia si cu sediu in Statele Unite ale Americii, anunta ca va crea pana la 1.000 de noi locuri de munca in patru orase din Romania – Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara si Iasi.

- Prețul mediu al motorinei standard a depașit 9 lei pe litru in stațiile de alimentare din Romania. Prețul mediu al benzinei in data de 7 iunie in Romania era de 8,42 lei. In prezent, cea mai ieftina benzina din Romania se regasește la o stație de alimentare din Bihor, unde costa 7,89 lei pe litru. In…

- Prețul mediu al motorinei standard a depașit 9 lei pe litru in stațiile de alimentare din Romania in data de 7 iunie, arata datele Peco Online . Astfel, prețul mediu a fost ieri de 9,01 lei pe litru. Prețul mediu al benzinei in data de 7 iunie in Romania era de 8,42 lei. In prezent, cea mai ieftina…