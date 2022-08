Analiză REI – Record istoric. Urmează trei luni de foc în finanțări nerambursabile Peste 2,5 miliarde euro vor avea companiile la dispoziție in urmatoarele luni pentru investiții in dezvoltare, retehnologizare, digitalizare sau investiții in creșterea eficienței energetice, arata o analiza REI, unul dintre cele mai mari grupuri de companii specializat in atragerea de finanțari nerambursabile din fonduri europene și ajutoare de stat pentru companiile din Romania. Potrivit analizei REI, este cea mai aglomerata perioada in finanțari nerambursabile pe care a vazut-o vreodata Romania, atat prin fonduri europene, ajutoare de stat, proiecte prin PNRR și multe altele. „Fie ca vorbim… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

