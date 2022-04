Stiri pe aceeasi tema

- Fuziunile si achizitiile in sectorul servicii financiare sunt asteptate sa creasca in acest an, continuand tendinta din 2021, pe fondul procesului de transformare prin care trece aceasta industrie sub presiunea reglementarilor, a concurentei cu platformele fintech, cresterii dobanzilor si digitalizarii,…

- La finalul Sedintei de Guvern, premierul Nicolae Ciuca a precizat ca vor fi controlate toate companiile petroliere care functioneaza in Romania.De asemenea, Ciuca a mentionat ca ANAF, ANPC si Consiliul Concurentei au demarat verificarile necesare si se vor aplica sanctiuni drastice pentru cei care incalca…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat joi demararea de controale in toate companiile petroliere care funcționeaza in Romania pe fondul creșterilor nejustificate la carburanți. "ANAF, ANPC și Consiliul Concurenței au demarat investigații pentru a lua masurile de stopare a oricaror practici ilegale abuzive…

- Veștile tragice ajung și in Romania! Daca pana acum situația dramatica era prezenta doar in Ucraina, care se afla in plin razboi cu Rusia, recent, agenția nucleara ucraineana a declarat ca se inregistreaza o creștere a nivelului de radiații la Cernobil. Romanii sunt cu adevarat ingrijorați de ceea ce…

- Agenția nucleara ucraineana a declarat ca inregistreaza o creștere a nivelului de radiații la Cernobil, conform Sky News. Armata rusa a ocupat ieri zona Cernobil, starnind o ingrijorare deosebita. Accidentul nuclear de la Cernobil a fost un accident major, produs la 26 aprilie 1986, cand a avut loc…

- Guvernul Federației Ruse a pregatit masuri pentru a proteja piețele financiare și marile companii rusești de sancțiuni și alte amenințari, transmite serviciul de presa al Cabinetului de Miniștri.

- Valul scumpirilor nu se va domoli anul acesta. Din primavara, trebuie sa ne așteptam la alte creșteri de prețuri. Banca Naționala se așteapta ca inflația sa depașeasca 11%! Creșterea este provocata in special de scumpirile la electricitate, gaze naturale și carburanți.

- Rafila anunța cat va mai dura creșterea numarului de cazuri in Romania: Cred ca va fi ultimul val important al acestei pandemii Creșterea numarului de cazuri noi va mai dura zece zile și cu siguranța vom depași 40.000 de cazuri saptamana viitoare, declara ministrul Sanatații Alexandru Rafila. Aflat…