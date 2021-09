Numarul localitaților unde valoarea incidenței infecțiilor cu SARS-CoV-2 a trecut de 3 la mia de locuitori a crescut de la 49 saptamana trecuta la 115 in aceasta saptamana, arata analiza saptamanala a Institutului Național de Sanatate Publica. Conform documentului, 95,2% din decesele inregistrate in perioada 6 -12 septembrie au fost la persoane nevaccinate, iar 3% la persoane vaccinate cu schema incompleta. In aceeași perioada, 77,6% din cazurile confirmate au fost inregistrate lapersoane nevaccinate. De la inceputul pandemiei pana in prezent 85,9% din totalul deceselor au fost la persoane peste…