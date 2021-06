Analiză Expert Forum: Șase concluzii de pe urma analizei PNDL 1 și 2 PNDL 3 sta sa înceapa, nereformat si decuplat de PNRR sau fondurile structurale, desi atât PNL cât si USR-Plus au criticat modul cum folosea Dragnea banii de la buget anii trecuti pentru a cumpara primari si sustinere în administratia locala, arata un raport al Expert Forum publicat miercuri. Documentul face o analiza în premiera a PNDL 1 si 2 si propune ce ar fi urgent de facut pentru ca schema de finantare a primariilor cu bani la buget sa dea si rezultate economice, nu doar politice.

Din concluziile raportului:

Sursa articol: hotnews.ro

