- Aproape jumatate dintre investitorii romani individuali (46%) vor sa investeasca in actiuni in urmatoarele 12 luni, in timp ce o pondere similara (47%) ar opta pentru criptoactive, reiese din rezultatele sondajului global "Retail investor Beat", comandat de platforma de investitii eToro. Cercetarea…

- Grupul pop suedez ABBA a prezentat joi un nou album cu piese originale, primul de când cei patru membri ai lor s-au desparțit în urma cu aproape 40 de ani, scrie AFP.„Am facut un nou album”, au declarat Björn Ulvaeus, în vârsta de 76 de ani, și Benny Andersson,…

- La fel ca procurorii sovietici care au vrut sa faca sa taca un disident suparator, nimic nu ar putea opri cautarile perseverente ale autoritaților de reglementare ale UE pentru interzicerea neonicotinoidelor. Nu este o simpla distincție semantica, ci doar dovezile științifice care au convins autoritațile…

- Romanii sunt printre cei mai deschisi europeni pentru a adopta modul de lucru hibrid, cu 49% fata de media europeana de 41%, insa doar 23% dintre ei considera ca educatia online functioneaza cum trebuie, cel mai scazut procent din Europa, unde media este de 45%, potrivit studiului pan-european "L'Observatoire…

- BUCURESTI, 9 iul – Sputnik. Varianta Epsilon a SARS-CoV-2, descoperita in California, a invațat sa scape de anticorpi, spun oamenii de știința de la Universitatea din Washington și de la laboratorul Vir Biotechnology, in studiul publicat pe 1 iulie de revista Science. SputnikCOVID-19 in Moldova:…