Stiri pe aceeasi tema

- ​Nationala de volei feminin a României va întâlni reprezentativele Turciei, Olandei, Ucrainei, Finlandei si Suediei în grupa D a Campionatului European, gazduita de BT Arena din Cluj-Napoca, între 18-25 august.Componenta celorlalte trei grupe este:Grupa A: Serbia,…

- Pe masura ce Europa continua sa traverseze noile realitați provocate de pandemie, piețele imobiliare de pe intregul continent dau semne de continua creștere. Specialiștii anticipeaza o evoluție a mediei de prețuri pentru sectorul mid-to-high, cu un deficit de stoc in cazul apartamentelor din centrele…

- Exporturile de marfuri realizate in luna martie 2021 au avut o valoare de 287,2 milioane dolari SUA, cu 26,5% mai mare in raport cu luna februarie 2021 și cu 36,6% - comparativ cu luna martie 2020 (Figurile 1 și 2). Exporturile de marfuri destinate țarilor Uniunii Europene (UE–27)…

- Controlul si prevenirea raspandirii gripei aviare inalt patogene la nivelul judetului Constanta. Avand in vedere dinamica fulminanta a evolutiei gripei aviare inalt patogene la pasari domestice la nivel european Bulgaria 4 focare, Cehia 16 focare, Germania ndash; 10 focare primare si 65 secundare, Franta…

- Germania si Italia au fost in anul 2020 principalii parteneri comerciali ai Romaniei, atat in ceea ce priveste exporturile cat si importurile de bunuri, arata datele publicate luni de Eurostat. In 2020, Germania, prima economie europeana, a fost destinatia spre care s-au indreptat 23% din…

- Portugalia prelungeste pana pe 15 aprilie restrictiile de trecere a frontierelor sale pentru turisti, masura ce a fost pusa in aplicare la sfarsitul lui ianuarie, pentru a face fata exploziei de cazuri de COVID-19, a anuntat duminica Ministerul de Interne portughez, informeaza AFP, transmite AGERPRES…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat vineri o noua hotarare prin care a fost actualizata lista tarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea. Lista a fost alcatuita la propunerea…