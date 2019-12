Analiza: Doua treimi din profitul din comert apartine retailerilor straini. Din 100 de lei cheltuiti, doar 38 intra in magazine cu capital romanesc

Stiri pe aceeasi tema

- Companiile din industria auto, aerospatiala sau Universitati si institutii de cercetare sunt direct interesate de aceasta tehnologie; le poate ajuta sa isi creasca performanta cu triple digits, eliminand erori de productie, reducand drastic...

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a afirmat, cu prilejul ceremoniei de decorare a campionului Ivan Patzaichin cu Ordinul National ''Steaua Romaniei'' in rang de Cavaler, ca sportul romanesc trebuie sa treaca printr-un proces de modernizare, incepand de la sportul de masa si pana…

- Consiliul Concurenței a lansat Monitorul prețurilor produselor alimentare, platforma online care permite consumatorilor sa afle prețurile practicate de catre principalii comercianți cu amanuntul de produse alimentare. „Incepand de astazi avem platforma Monitorul prețurilor in formula completa. Daca…

- Consiliul Concurentei lanseaza Monitorul preturilor produselor alimentare, platforma online care permite consumatorilor sa afle preturile practicate de catre principalii comercianti cu amanuntul de produse alimentare."Incepand de astazi avem platforma Monitorul preturilor in formula completa. Daca pana…

- Salariile brute in randul companiilor private au crescut in medie cu 9,4% in acest an, potrivit studiului salarial PayWell 2019 realizat de PwC Romania, peste estimari. Majorarea salariala raportata pentru 2019 depaseste nivelul de 4,6%, estimat pentru acest an de catre companiile respondente in editia…

- ARAD. „Colegiul Național <Moise Nicoara> Arad este, de peste 140 de ani, una dintre cele mai valoroase școli din Romania, pentru ca de acest nume se leaga destinele unor oameni de excepție: academicieni, scriitori, oameni de știința, politicieni, cercetatori, oameni de cultura. Anul…

- La nivel județean, dupa depunerea bilanțurilor, in anul 2018 s-a putut observa o creștere la nivelul cu 7,6% a cifrei de afaceri fața de anul precedent, atingandu-se valoarea de 10,9 miliarde Euro. Din cei 24,895 de agenți economici care au depus bilanțurile, primele 100 companii (numite generic „Top…

- Conform rezultatelor cercetarii realizata de platforma Termene.ro, cel mai important centru IT din Romania este cel format in jurul regiunii Bucuresti - Ilfov, care genereaza peste jumatate din veniturile domeniului, urmata de cel coagulat in judetul Cluj, cu aproape 20% din venituri. Alte trei centre…