- Europa a muncit din greu pentru a-si umple depozitele de gaze inainte de venirea iernii insa adevarul dureros este ca guvernele nationale au un control limitat asupra acelor rezerve, transmite Bloomberg.

- Autoritațile din Italia au decis sa restricționeze furnizarea caldurii in sistem centralizat in iarna care vine din cauza crizei energetice din Europa. De asemenea, italienii care au propriile centrale au fost sfatuiți sa umble la termostat, potrivit BBC, transmite Mediafax. Conform unui decret guvernamental,…

- La ora cand criza energetica crește vertiginos prețul facturilor, vremea rece ar putea inrautați și mai mult situația. Centrul european pentru prognoze meteorologice pe termen mediu (ECMWF) prevede ca iarna aceasta va aduce temperaturi mai scazute decat in anii precedenți. Potrivit ECMWF, nu numai ca…

- Sub mlastinile din Tarile de Jos se afla cea mai mare rezerva de gaze naturale din Europa. Campul Groningen are suficienta capacitate neexploatata pentru a inlocui, de indata ce iarna aceasta debuteaza, o mare parte din combustibilul importat candva de Germania din Rusia, scrie Bloomberg. In schimb,…

- Reprezentanții industriei americane au refuzat sa ajute Europa in iarna care urmeaza prin creșterea aprovizionarii cu petrol și gaze. Acest lucru este menționat intr-un articol din Financial Times. Potrivit publicației, șefii companiilor de șist din SUA, care au rezerve uriașe de petrol și gaze naturale…

- Ministrul energiei Virgil Popescu recunoaște ca va fi o iarna complicata pentru Europa in privința alimentarii cu gaze, dar spune ca Romania nu este atat de dependenta de gazul rusesc. In plus, importurile Romaniei nu se fac prin Nord Stream și nici macar prin gazoductele din Ucraina, ci prin TurkStream,…

- Iernile dure au ajutat Rusia sa ii invinga pe Napoleon și Hitler, iar Putin mizeaza acum pe faptul ca prețurile uriașe la energie și posibilele probleme cu incalzirea pe timpul iernii va forța Europa sa convinga Ucraina sa accepte un armistițiu agreat de Moscova, scrie Reuters.

- Gazprom a anunțat ca preturile gazelor naturale in Europa ar putea creste cu 60% in aceasta iarna, deoarece gigantul energetic de stat incetineste exporturile catre Europa, a raportat Business Insider, citat de Ziarul Financiar.