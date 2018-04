Kim Jong-un trece printr-o schimbare de imagine inaintea intalnirii cu Coreea de Sud și Trump, arata o analiza realizata de BBC News. Jurnaliștii britanici spun ca liderul de la Phenian nu a mai aparut cu țigara in mana, a scos-o in fața pe soția sa și chiar s-a pozat alaturi de un grup de copii. Liderul nord-coreean urmeaza sa se intalneasca cu omologul sau sud-coreean, Moon Jae-in saptamana viitoare și cu președintele american Donald Trump in urmatoarele doua luni. Mass-media de stat nord-coreeana și-a schimbat retorica tradiționala ostila și il prezinta pe Kim ca un om mai cald, cu o imagine…