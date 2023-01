Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi se incheie un an 2022 foarte complicat. Un an care a inceput cu un razboi la frontierele Romaniei, un razboi neprovocat, un razboi inceput de Federatia Rusa in Ucraina, fara absolut niciun motiv. Da, un razboi care a creat probleme in toata Europa si in lume. Un razboi care a indus o criza energetica…

- Statele Unite(SUA) vor solicita un test Covid negativ din 5 ianuarie pentru toate persoanele care vin cu avionul din China, masura luata din cauza numarului crescut de cazuri in aceasta tara si a lipsei de informatii comunicate de Beijing, a anuntat miercuri un oficial american, relateaza AFP. Din 5…

- Adrian Caciu a fost intrebat, sambata, la emisiunea Insider Politic, daca anul viitor vine criza financiara. “Criza financiara nu va fi in 2023. Exista presiuni recesioniste. Trebuie sa intelegem ca lumea a tot acumulat probleme structurale din 2010. Practic nu si-a rezolvat criza din 2010 omenirea,…

- Est-europenii iși numara banuții pentru Craciun, in timp ce costurile alimentelor cresc vertiginos, reiese dintr-o analiza Reuters. Creșterea brusca a prețurilor a inceput sa franeze consumul.

- Economia globala se confrunta cu un atac din mai multe parți – un razboi in Europa, penuria de petrol, gaze și alimente, precum și inflația ridicata. Multe vieți și afaceri vor fi date peste cap. Dar oricat de multa ingrijorare ar exista inaintea acestei ierni, oamenii ar trebui sa fie ingrijorați de…

- Zeci de mii de protestatari s-au adunat in Europa in weekend pentru a protesta fața de creșterea prețului energiei, pe fondul nemulțumirii generalizate privind scaderea nivelului de trai și a amenințarii cu penuria de gaz in aceasta iarna. Germania a fost epicentrul protestelor, dar și la Bruxelles…

- Sunt doua lucruri care scapa deocamdata analizei consecințelor razboiului din Ucraina. Prima este resurecția majora a identitații naționale ca sursa ultima și decisiva a legitimitații acțiunii politice (concomitent – economice, sociale, culturale) și, pe de alta parte, schimbarea majora, revoluționara,…

- Incalzirea centrala va fi restricționata in Italia in aceasta iarna, conform unui nou decret guvernamental, care prevede ca imobilele vor avea cincisprezece zile in plus fara incalzire centrala, scrie BBC.