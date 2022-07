Analişti: Euro se apropie de paritate faţă de dolar, din cauza îngrijorările legate de o posibilă recesiune Analistii anticipeaza ca moneda unica, care a atins marti cel mai redus nivel din 2002, va ajunge in curand la paritate cu dolarul american. Moneda euro este vazuta ca fiind deosebit de vulnerabila, avand in vedere dependenta puternica a Germaniei, Italiei si altor tari de gazele rusesti si temerile ca majorarile considerabile ale dobanzilor Bancii Centrale Europene (BCE) ar putea declansa o noua criza a datoriilor in zona euro. ”Toate acestea inseamna ca euro va scadea in continuare si pietele isi dau seama de asta”. Ne asteptam la paritate si intrebarea este daca aceasta este o miscare prea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

