Stiri pe aceeasi tema

- ANAF organizeaza, in perioada imediat urmatoare, licitatii publice pentru vanzarea de obiecte din metale si/sau pietre pretioase care au un pret cumulat de pornire a licitatiilor de aproape doua milioane de lei. Potrivit unui anunt de miercuri al ANAF, pentru licitatiile care se vor organiza in Bucuresti,…

- ANAF scoate la licitație obiecte confiscate de aur, argint și pietre prețioase, in valoare de 2 milioane de lei ANAF scoate la vanzare obiecte de aur, argint și pietre prețioase, confiscate și intrate in proprietatea statului. Instituția organizeaza, in perioada imediat urmatoare, licitații publice…

- Agentia anticoruptie din Kazahstan a anuntat miercuri confiscarea de pietre pretioase si bijuterii in valoare de peste 230 de milioane de dolari, intr-un caz ce il implica printre altii pe nepotul fostului presedinte Nursultan Nazarbaev, informeaza France Presse.

- ANAF, prin Serviciul de valorificare bunuri București din cadrul Directiei operative de valorificare bunuri confiscate – Directia generala de executari silite cazuri speciale, a organizat saptamana trecuta o licitație publica in urma careia a realizat incasari semnificative la bugetul de stat. Potrivit…

- ANAF, prin Serviciul de valorificare bunuri București din cadrul Directiei operative de valorificare bunuri confiscate - Directia generala de executari silite cazuri speciale, a organizat saptamana trecuta o licitație publica in urma careia a realizat incasari semnificative la bugetul de stat.…

- ANAF, prin Serviciul de valorificare bunuri Bucuresti din cadrul Directiei operative de valorificare bunuri confiscate Directia generala de executari silite cazuri speciale, a organizat saptamana trecuta o licitatie publica in urma careia a realizat incasari semnificative la bugetul de stat. Incasarile,…

- Moaștele Sfintei Parascheva au avut, in decursul timpului, mai multe racle in care au fost așezate. Dupa aducerea la Iași, domnul Moldovei, Vasile Lupu, a comandat o frumoasa racla de argint, cu pietre prețioase In urma unui incendiu in 1889, racla sfanta a fost mistuita de flacari, moment in care moaștele…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a fost invitat joi seara in emisiunea lui Robert Turcescu de la B1TV, „Sub semnul intrebarii”, prima ieșire publica dupa ce DNA l-a trimis in judecata intr-un dosar de corupție cu prejudiciu de 117 milioane de euro. Negoița spune ca e liniștit, deoarece „nu este…