- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va demara din 1 iulie controale masive pentru verificarea veniturilor persoanelor fizice ca sursa a obtinerii averilor fiecarei persoane, a anuntat vineri șeful institutiei, Lucian Ovidiu Heius, in cadrul unei conferinte de presa. „Incepand cu 1 iulie,…

- “Este o jignire pentru oamenii cinstiti care muncesc greu, uneori de dimineata pana seara, sa vada ca in jurul lor altii isi cumpara case care se invart dupa soare, isi achizitioneaza masini exorbitant de scumpe, si ei nu au lucrat o zi in viata lor si nu au platit un impozit”, a declarat președintele…

- Lucian Ovidiu Heius a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca este o jignire pentru oamenii cinstiti sa vada ca altii achizitioneaza case si masini scumpe desi nu au lucrat si nu au platit un impozit. „Incepand cu 1 iulie, ANAF-ul va incepe controale masive pentru verificarea veniturilor…

- Romania nu ar putea sa depaseasca 35% - 36% incasari fiscale in PIB, in conditiile actualului nivel de impozitare, daca nu ar mai fi evaziune fiscala, a declarat, vineri, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Lucian Ovidiu Heius, in cadrul unei conferinte de presa. Fii la…

- Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Ovidiu Heius, considera ca accizele la carburanti nu pot fi scazute deoarece acestea se afla la nivelul minim pe care il permite directiva. El a adaugat ca atunci cand te afli la nivelul minim, nu ai unde sa te duci mai jos, sa…

- Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Ovidiu Heius, a anuntat ca ANAF are o structura de personal imbatranita, precizand ca 40 la suta dintre angajati au peste 50 de ani, iar 45 la suta au varsta intre 41 si 50 de ani, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele…

- Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Ovidiu Heius, a afirmat ca trebuie directionate controalele acolo unde este marea evaziune fiscala, precizand ca parca lumea s-a saturat sa vada Antifrauda alergand dupa un comerciant care vinde doi covrigi si un suc la coltul…

- Marcel Ciolacu, unul dintre liderii coaliției de guvernare de la București, a anunțat ca Romania va ajuta Republica Moldova in cazul in care Rusia nu va mai furniza gaze. Șeful PSD a dezvaluit faptul ca discuțiile despre situația din Republica Moldova au fost purtate și cu președinte Ucrainei, Volodimir…