ANAF controlează profiturile din criptomonede şi exchange-urile cripto din România ANAF a anuntat ca va incepe controale ale celor care au obtinut venituri din tranzactionarea criptomonedelor intre 2016 si 2021. Au fost identificate pana acum venituri de peste 131 de milioane de euro obtinute de catre 63 de cetateni romani. Tranzactiile s-au facut prin intermediul unor platforme descentralizate. Inspectorii au descoperit pana acum aproximativ 48.67 milioane de euro omisi la declarare, fie partial sau integral. Pentru a recupera obligatiile fiscale nedeclarate au fost emise pana acum decizii de impunere de o valoare totala de 2.1 milioanwe de euro. Sunt si venituri de 15 milioane… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

