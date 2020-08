Stiri pe aceeasi tema

- Bazat pe volumul „Point Blanc", cea de-a doua carte din seria omonima scrisa de Anthony Horowitz, care a fost vanduta in peste 20 milioane de exemplare la nivel global, "Alex Rider" a fost filmat in Marea Britanie si Romania, scenele de la Point Blanc fiind filmate integral in Muntii Bucegi. Actrita…

- Serialul thriller „Alex Rider”, cu Ana Ularu in distributie, va avea premiera romaneasca in aceasta toamna la AXN, potrivit news.ro.Bazat pe volumul „Point Blanc”, cea de-a doua carte din seria omonima scrisa de Anthony Horowitz, care a fost vanduta in peste 20 milioane de exemplare la nivel…

- Indragitul actor implinește pe 13 august frumoasa varsta de 38 de ani insa nu mulți știu ca Sebastian Stan s-a nascut in Romania și apoi a ajuns la Hollywood, unde face parte din mai multe proiecte de succes. Noi iți spunem cum a ajuns romanul nostru in cetatea filmului și in ce mai joaca. Sebastian...…

- Pe pagina primarului din Satu-Mare dar și a președintelui Consiliului Județean Satu -Mare apare un anunț privind inaugurarea a doua creșe și a unei gradinițe in Satu Mare. Daca in limba romana se specifica doar faptul ca e vorba de o gradinița și creșa finanțate de Guvernul Ungariei și de premierul…

- In ultimele zile tot mai multe semne ne duc cu gandul la o noua colaborare de acest fel. Astfel ca dupa ziua lui de naștere Andrei Tiberiu Maria sau Smiley așa cum este cunoscut in lumea nuzicii și a televiziunii apare in imagini alaturi de unul dintre cei mai tari regizori ai momentului. Dupa ce...…

- Lansarea continuarilor „Top Gun”, „Spider-Man”, „Avatar” si „A Quiet Place”, intre altele, a fost amanata din cauza pandemiei, au anuntat joi studiourile. „Top Gun: Maverick”, cu Tom Cruise in rol principal, continuare a filmului din 1986, va fi lansat pe 2 iulie 2021, conform noului program al Paramount,…

- Fostul portar al FC Botoșani din sezonul 2018-2019 continua dezvaluirile despre perioada petrecuta in Romania. Dupa ce in anul in care a evoluat pentru roș-alb-albaștri nu și-a exprimat public vreo dezamagire sau vreun regret pentru transferul in Romania, revenit in Europa Occidentala iși amintește…

- Adrian Sarbu a anuntat deja ca televiziunea de știri, Aleph News, va incepe sa emita in una iunie. Intre timp, au avut loc și schimbari importante in acționariatul celor trei proiecte. Adrian Sarbu si Marius Tuca si-au facut televiziune. Smart TV, canal de jurnalism si cultura urbana, a obtinut…