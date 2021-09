Stiri pe aceeasi tema

- SCM Craiova a debutat perfect in fața propriilor suporteri in noul sezon. Dupa mai bine de un an și jumatate departe de iubitorii de handbal din Craiova, handbalistele din Banie au facut un meci excelent cu Mioveni și au bifat o prima victorie in Liga Florilor 2021/2022, scor 25-18. Prima repriza a…

- Victoria de luni cu FC U Craiova a adus și doi jucatori galben-verzi in topurile LPF, facute dupa etapa a VI-a. Astfel, golgheterul echipei Bogdan Rusu a fost desemnat jucatorul meciului, in timp ce portarul Razvan Ducan a fost ales printre starurile etapei, facandu-se și el remarcat. Citește și Doi…

- Intrebat despre victoria CS Mioveni cu Craiova și despre acest inceput de campionat pentru CS Mioveni și FC Argeș, Ion Georgescu, primarul orașului Mioveni, ne-a declarat: ”Victoria cu Craiova a fost una meritata și este opera antrenorului Pelici, a echipei lui și a echipei de jucatori, care și-au dorit…

- Antrenorul Rapidului, Mihai Iosif, a declarat dupa victoria echipei sale contra FCSB-ului din etapa a cincea a Ligii I ca nu îi sunt recunoscute meritele, deși echipa își câștiga meciurile.Rapid București a învins, duminica, pe Arena Naționala, cu scorul de 1-0, echipa…

- CFR Cluj a avut parte de un meci foarte dificil cu Academica Clinceni: campioana României a obținut victoria în etapa a doua dupa ce a înscris în minutul 87, scor 2-1.Pentru ilfoveni a înscris Cascini ’69 (penalti), în timp ce golurile ardelenilor au…

- Primul meci din etapa a doua a Ligii 1 s-a terminat cu victoria echipei UTA Arad. Formația pregatita de Laslo Balint s-a impus în deplasare, scor 1-0, împotriva echipei FC Argeș.Unicul gol al meciului a fost marcat de Dangubic, cu câlcâiul, în minutul 4, dupa o pasa…

- Debut cu stangul pentru echipele argeșene in noua ediție a Ligii I la fotbal. Ambele au pierdut in deplasare cu scor simetric, 1-0. CS Mioveni a fost infranta la Gaz Metan Mediaș, dupa un joc modest și un om in plus pe teren din minutul 77, cand Iuri Mathias a intrat cu talpa pe gamba […]

- Marius Șumudica, tehnicianul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre victoria la limita reușita de campioana in fața lui FCU Craiova 1948, scor 3-2. Șumudica n-a trecut peste erorile comise de propria defensiva, insa l-a taxat și pe Radu Petrescu, cel care i-a refuzat CFR-ului un penalty. „Ce emoții…