Ana Maria Pamantas, succes cu piesa Mai tii minte

- Dupa participarea in emisiunea concurs, „Superstar”, in urma careia Evelina Negru s-a facut cunoscuta publicului larg, artista lanseaza al doilea single oficial – „Oglinda”. Piesa este compusa in studiourile DeMoga Music și este lansata alaturi de MediaPro Music & Universal Music Romania. „Oglinda”…

- Vești pentru o singura zodie din horoscop! Din toamna acest nativ va avea parte de foarte multe reușite pe plan profesional și se va bucura de foarte multe proiecte din care vor caștiga sume uriașe de bani. Iata care este nativul care va da lovitura inca de la inceputul lunii septembrie!

- Astrologii au lasat in urma vechile previziuni și au deschis cartea astrala a ultimei luni de vara. August vine cu noutați pentru unii nativi ai zodiacului, norocul le va surade acestor nativi. Astrologii au adus in prim-plan zodia care va da marea lovitura din punct de vedere financiar. La mijlocul…

- Indragitul solist Luis Gabriel a lansat o noua piesa „Vreau sa ramai”, insoțita și de un videoclip pe masura , o declarație de dragoste pe note muzicale, pe stilul vechi, asupra caruia artistul și-a pus amprenta inconfundabila. Povestea acestei piese este despre iubirea necondiționata și pura, pe care…

- REȘIȚA – O cunoaștem cu toții și o admiram urmarind cele doua videoclipuri pe care le-a realizat pana acum. Dupa coverul „Anywhere away from here” și piesa proprie „Cand mi-e dor”, Natalia Chisalița pregatește o piesa noua, intitulata „In vise”. Piesa va fi gata vara aceasta insa, pana sa o lanseze,…

- Mario Joy, artist cunoscut atat in țara cat și la nivel internațional, revine cu un nou single – Tranquila, o piesa de vara, perfecta pentru petrecerile pana la rasarit. „Piesa „Tranquila” a luat naștere in luna mai. Mi-am dorit sa fac o piesa cu un vibe pozitiv și un beat antrenant de vara. Mesajul…

- Amedeo lanseaza, la inceput de iulie, „Mai vara” și ne introduce, astfel, intr-o noua poveste de dragoste pe care sa o simțim prin el și prin poeziile pe care obișnuiește sa le puna, cu naturalețe, pe muzica. „Mai vara” este despre acea iubire pe care am purtat-o cu noi o vara și care se intoarce frecvent,…