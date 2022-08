Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars, Larisa Iordache a dezvaluit ca are un nou iubit și a dat primele declarații despre relația lor. Fosta gimnasta a vorbit despre dinamica dintre ei, dar și despre posibilitatea de a deveni mama.

- Nora de la Mireasa se confrunta cu probleme de sanatate dupa ce a parasit competiția, insa in aceste momente starea ei de sanatate este una buna. Nora a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca nu iși mai dorește o relație in momentul de fața pentru ca vrea sa se vindece.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, fosta amanta a lui Vali Vijelie a facut declarații neașteptate despre soția artistului. Mihaela Staicu susține ca nu mai are parte de liniște. Ce a dezvaluit.

- Brigitte Pastrama a anunțat intr-un mesaj pe rețelele de socializare ca ea și Florin Pastrama se impacasera, dupa ce acum cateva saptamani a dezvaluit ca divorțeaza. Concilierea nu a durat prea mult, caci barbatul a parasit-o. In urma cu cateva saptamani, la petrecerea revistei VIVA!, Brigitte Pastrama…

- Iulia Salagean și Alex Bodi au luat-o pe drumuri separate cu mulți ani in urma, dar sunt in continuare foarte apropiați pentru fetița lor. Intr-un interviu pentru Antena Stars, fosta soție a afceristului a dezvaluit cum se pun de acord cu privire la educația fiicei lor.

- Iulia Salagean a dezvaluit cum a inceput drumul ei in cariera de make-up artist. Fosta soție alui Alex Bodi a marturisit ca a invațat sa machieze din tutorialele privite pe Internet. Totodata, in același interviu pentru Antena Stars, blondina a vorbit despre tehnica de machiaj a actualei iubite a tatalui…

- Catinca Roman are o relație foarte stransa cu fiica ei Calina, iar interviul acordat de cele doua pentru Antena Stars este inca o dovada a acestui lucru. Sora Oanei Roman și fata ei se poarta mai mult ca doua prietene, dar Calina nu uita sa ia in seama sfaturile mamei ei.

- Povestea de dragoste dintre Florin Rusu și Bianca Pop a ajuns la sfarșit. Fosta ispita de de la Insula Iubirii, cat și artistul, au decis sa mearga pe drumuri separate. Iata care este, de fapt, motivul, dar și declarațiile facut in exclusivitate la Antena Stars de catre cantareț!