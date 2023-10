Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Ruse (25 de ani, #188 WTA) și Emiliana Arango (22 de ani, #118 WTA) se infrunta de la aceasta ora, intr-o confruntare contand pentru „sferturile” Transylvania Open. Partida inceputa la 16:35 e liveSCORE pe GSP.ro și in direct la Pro Arena. ...

- Jucatoarea din Germania Tamara Korpatsch, locul 105 WTA, s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului de categorie WTA 250 Transylvania Open, de la Cluj-Napoca.Korpatsch a trecut in sferturile de finala de sportiva ucraineana Daria Snigur, numarul 154 mondial, scor 3-6, 6-2, 6-4, in doua ore…

- Gabriela Ruse și Ana Bogdan au obținut doua victorii spectaculoase și s-au calificat in sferturi la Transylvania Open.Gabriela Ruse și Ana Bogdan s-au calificat in sferturile de finala in cea de-a patra zi a turneului de tenis Transylvania Open WTA 250. Ambele au avut parte de victorii muncite și puncte…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat dramatic in sferturile de finala ale turneului Transylvania Open (WTA 250), gazduit de BT Arena din Cluj-Napoca si dotat cu premii totale de 259.303 dolari. Sportiva noastra a invins-o joi seara pe cehoaica Nikola Bartunkova cu 4-6, 7-6 (7/5), 7-5.…

- Principala favorita, Sorana Cirstea a parasit Transylvania Open dupa runda inaugurala. Șapte romance se afla pe tabloul principal al competiției de la Cluj. Patricia Maria Țig (29 de ani), Ana Bogdan (30 de ani), Miriam Bulgaru (25 de ani) și Gabriela Ruse (25 de ani) au reușit sa se califice in optimile…

- Jucatoarea romana de tenis Miriam Bulgaru a fost invinsa de spaniola de origine slovaca Rebeka Masarova, cu 3-6, 7-6 (10/8), 6-0, miercuri seara, in optimile de finala ale turneului Transylvania Open (WTA 250), gazduit de BT Arena din Cluj-Napoca si dotat cu premii totale de 259.303 dolari.Bulgaru…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea, principala favorita, va juca impotriva sportivei germane Eva Lys, in prima runda a turneului ransylvania Open (WTA 250), care va avea loc de luni in BT Arena din Cluj-Napoca.Pe tabloul principal de simplu se afla sase jucatoare din Romania: Sorana Cirstea…

- Se pot cumpara bilete la cel mai important turneu de tenis de la noi din țara. Transylvania Open WTA 250 se va desfașura in perioada 14-22 octombrie, in BT Arena din Cluj Napoca. Sorana Carstea, Ana Bogdan și Jaqueline Cristian sunt printre cele mai importante nume romanești care vor fi prezente la…