- Ana Bogdan (101 WTA și favorita 7) s-a calificat in ultimul tur al calificarilor de la WTA St. Petersburg, dupa 7-5, 6-3 cu norvegianca Ulrikke Eikeri (278 WTA). Meciul a durat o ora și 38 de minute. Pentru accederea in ultimul tur al calificarilor, Ana Bogdan va primi $3.345. Pentru un loc pe tabloul…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (29 ani, 101 WTA) a acces in turul al doilea al calificarilor pentru tabloul principal al turneului WTA 500 de la Sankt Petersburg (Rusia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 703.580 de dolari. In turul intai preliminar, Ana Bogdan…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara (26 ani, 123 WTA) a acces in turul al doilea al sesiunii de calificari pentru tabloul principal al turneului WTA 500 de la Sankt Petersburg (Rusia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 703.580 de dolari. In runda inaugurala a calificarilor,…

- ​Ana Bogdan și Irina Bara s-au calificat, sâmbata, în turul doi al calificarilor de la turneul "WTA 500" ce are loc la Sankt Petersburg.​Bogdan (101 WTA, favorita 7 în calificari) a învins-o în primul tur pe chinezoaica Lin Zhu (114 WTA), scor 6-1, 6-2. Meciul…

- Nu a reușit nici de aceasta data. Șteianca Irina Maria Bara (26 de ani, locul 136) nu a reușit sa faca pasul decisiv pe tabloul principal la Australian Open. Viktoriya Tomova (26 de ani, Bulgaria, locul 119) a reușit sa o invinga pe Irina cu 6-2, 6-1 intr-o ora și 17 minute de joc.

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara (26 ani, 136 WTA) a ratat accesul pe tabloul principal la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. In ultimul tur al calificarilor, romanca a fost invinsa, vineri, 14 ianuarie, in doua seturi, scor 2-6, 1-6, de Viktoria Tomova (Bulgaria; 26 ani, 119…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a invins-o, marti, cu 7-6 (6), 6-3 pe americanca Jessica Pegula, principala favorita a turneului Melbourne Summer Set 2 (WTA 250), dotat cu premii totale 239.477 de dolari.

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (29 ani, 119 WTA, cap de serie nr. 8) s-a calificat in finala turneului WTA 125 de la Limoges (Franta), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 115.000 de dolari. In semifinale, romanca a invins-o, in trei seturi, scor 5-7, 6-2, 6-3, pe…