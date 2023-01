An nou, raliu nou. De ce Bitcoin a crescut cu 28% după un tumultuos 2022 Bitcoin a inceput anul 2023 intr-o nota pozitiva, prețul celui mai mare token digital din lume crescand cu aproximativ 28% de la inceputul lunii ianuarie. Sambata, prețul a depașit 21.000 de dolari pe moneda pentru prima data din 7 noiembrie. Este inca departe de maximul record de 68.990 de dolari pe care Bitcoin l-a atins […] The post An nou, raliu nou. De ce Bitcoin a crescut cu 28% dupa un tumultuos 2022 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

