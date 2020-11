Stiri pe aceeasi tema

- Amuly urmeaza sa iși lanseze vineri, 23 octombrie, albumul Blindat de la orele 00:00 pe canalul oficial de YouTube Seek Music. Este cel mai clasic material pe care Amuly l-a scos pana in acest moment, iar colaborarile sunt diverse – de la artiști care au ramas in zona de rap underground și pana la artiști...…

- Serena lanseaza “Magdalena” si continua seria de piese ce, cumva, nu iti mai ies din cap. Cu o productie fresh realizata de Pink Elephant, piesa promite sa fie pe repeat in castile iubitorilor de muzica din tara, dar si din afara ei. Serena a debutat in industria muzicala in urma cu 7 ani, atunci cand…

- Ieri a fost lansat primul trailer al celui mai nou film „Dune”, bazat pe epopeea SF a lui Frank Herbert. Acesta a strans o jumatate de milion de vizualizari in prima ora dupa ce a fost postat pe youtube, scrie digi24 . Pelicula, in care joaca unii dintre cei mai populari actori ai momentului, intre…

- Iluzionistul american David Blaine a zburat miercuri deasupra desertului din Arizona la o altitudine de peste 7.500 de metri în timp ce se tinea de un manunchi de 52 de baloane colorate umplute cu heliu, relateaza CNN și Agerpres.David Blaine, cunoscut pentru actiunile sale pline de risc…

- Starurile irlandeze Bob Geldof, Hozier si Paul Casey, dar si presedintele irlandez Michael Higgins se numara intre cei care vor lua parte la un eveniment-tribut dedicat implinirii a 75 de ani de la nasterea muzicianului Van Morrison, scrie Reuters, potrivit news.ro.Pentru sarbatorirea vietii…

- Programul de formare pentru cadrele didactice, „TeleȘcoala profesorilor”, incepe luni. Cursurile vor fi transmise pe TVR2, dar vor fi disponibile și pe canalul de YouTube al Televiziunii Romane, cat și pe cel al Ministerului Educației și Cercetarii (MEC). In prima parte a emisiunii vor fi cursuri de…

- Alianța USR-Plus a anunțat ca depune plangere penala la DNA și la Poliția Capitalei dupa ce pe YouTube a aparut un filmuleț in care mai mulți angajați ai primariei sectorului 5 par sa falsifice semnaturi pentru susținerea candidaturii lui Daniel Florea și a Gabrielei Florea.""La primarie DFecta a Sectorului…

- În seara de dinaintea confruntarii de duminica cu Aleksandr Lukașenko, de multa vreme președinte al țarii, candidata la scrutinul prezidențial din Belarus s-a ascuns, alegerile de duminica fiind cele mai imprevizibile din ultima generație, scrie The Guardian, preluat de Rador. Candidata Svetlana…