Stiri pe aceeasi tema

- Arheologii din Targoviste nu mai contenesc sa scoata la lumina artefacte din fosta Cetate de Scaun, din zonele in care continua sapaturile. In ultima perioada, sub egida Complexului National Muzeal Curtea Domneasca Targoviste, au avut loc noi cercetari arheologice preventive pe str. Calea Domneasca…

- AMULETA DE LA CURTEA BASARABILOR, in expozie, cu prilejul Zilelor Cetații Targoviște, astfel, Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal "Curtea Domneasca" Targoviște, aduce in atenția publicului, sub forma expunerii, noi descoperiri cu rezultate notabile in privința habitatului medieval…

- Consiliul Județean Dambovița implementeaza proiectul „Impulsionarea dezvoltarii județului Dambovița și pastrarea identitații culturale a fostei capitale a Țarii Romanești prin conservarea, protejarea, dezvoltarea și valorificarea Ansamblului Monumental Curtea Domneasca din Targoviște”.Se lucreaza intens…

- Sucevenii, dar și turiștii dornici sa participe la evenimentele care se desfașoara in luna august in zona Cetații de Scaun vor avea la dispoziție, in fiecare final de saptamana, mijloace de transport in comun, ale TPL.Viceprimarul Lucian Harșovschi a anunțat ca, incepand cu data de 6 august, ...

- Tezarul de la Persinari reprezinta unul dintre cele mai importante descoperite, de-a lungul timpului, de arheologi. Vorbim de o spada din aur, descoperita in 1954. La 8 ani distanta au fost scoase la lumina si cinci topoare din argint, in anul 1962, la o departare de aproximativ 50-60 metri de locul…

- La Peștera Ialomiței, THE JAZZ CAVE FESTIVAL, astfel, Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, va invita, incepand de vineri, 2 iulie 2021, pana duminica, 4 iulie 2021 The post La Peștera Ialomiței, THE JAZZ CAVE FESTIVAL first appeared on Partener…

- Lidl Romania continua investițiile pe plan local și inaugureaza pe data de 24 iunie un nou magazin Targoviște. Acesta dispune Post-ul TARGOVIȘTE: Se deschide noul Lidl de la fosta Fabrica de Spirt. Acesta are o stație de incarcare pentru automobilele electrice apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Biserica Mirauți din Suceava, cu hramul Sfantul Gheorghe și cunoscuta sub denumirea de „Vechea Mitropolie a Sucevei”, este una dintre bijuteriile cu care nordul Moldovei se mandrește, alaturi de intreaga salba de sfinte locașuri, cu arhitectura și fresce unice. Biserica este situata la jumatatea distantei…