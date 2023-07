Amsterdam interzice accesul navelor de croazieră în centrul orașului Autoritațile din Amsterdam au decis sa interzica accesul navelor de croaziera in centrul orașului, in efortul de a limita numarul de vizitatori și de a reduce poluarea. Politicienii locali considera ca navele uriașe nu se incadreaza in ambițiile de dezvoltare durabila ale orașului. Decizia va conduce la inchiderea terminalului central de croaziera de pe raul IJ, situat in apropierea garii principale din Amsterdam. Scopul masurii este de a opri turismul in masa și va facilita construirea unui nou pod intr-un cartier istoric din sudul orașului, conform informațiilor furnizate de BBC, preluate de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

