Amprenta tehnologiei: Primul marketplace agroindustrial din România Un marketplace accesibil tuturor, care iși propune sa aduca toata industria agricola din Romania intr-un singur loc? Pare ceva inaccesibil pe pandemie, dar e un lucru devenit realitate. La inceputul acestui an, Chromosome Dynamics S.A. a demarat procesul de intemeiere a celui mai mare marketplace agroindustrial multi-vendor din Romania. Astazi, plarforma Agrobazar Marketplace pune la dispoziția clienților 12 categorii menite sa cuprinda tot sectorul agroalimentar, ajungand la 25.000 de produse incarcate in platforma in mai puțin de o saptamana, dintre care aproximativ 10.000 fiind deja validate.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Particip cu emoție la aniversarea profesorului Ion Carțiș, rectorul Politehnicii din Timișoara (1996-2004) și vreau sa-i marturisesc inca odata prețuirea mea și sa ii confirm ca pastrez vie amintirea cooperarii noastre. Folosesc prilejul pentru a-i omagia pe alți distinși colegi, din aceeași generație,…

- Cazul elevei de 11 ani, insarcinata in 5 luni, nu este o excepție in Romania. Datele oficiale arata ca mamele care n-au implinit 15 ani sunt un fenomen ingrijorator. Oficial, una din patru mame din UE care nu a implinit varsta majoratului e din in Romania.

- 89.929 de romani s-au vaccinat impotriva coronavirusului in ultimele 24 de ore, conform datelor facute publice de CNCAV. Dintre aceștia, 45.204 s-au vaccinat cu prima doza. Dintre cele 89.929 de persoane vaccinate, 45.204 au facut prima doza, 19.193 pe a doua, iar alte 25.532 s-au imunizat cu a treia…

- Revenirea economiei, o dinamica mai mare a activitații companiilor și luarea unor masuri de siguranța in spațiile de lucru au dus in 2021 la revenirea in birouri, cel puțin parțiala, a multor angajați din sectorul public și privat in toata țara. Aproape trei sferturi (72,2%) dintre angajații din Romania…

- Milioane de lei se duc pe apa Begai anual, in singurul oraș din Romania cu transport in comun naval. Vaporașele de la Timișoara circula mai mult goale. Doar turiștii sunt dornici de plimbari cu barca.

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare impotriva COVID-19, a anuntat, la Digi24, ca platforma este in lucru pentru a permite programarea dozei trei. Valeriu Gheorghita a precizat ca efectuarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID va incepe cu pacientii imunodeprimati,…

- Asociația culturala „Calator prin Romania” a pornit de la ideea ca fiecare are un loc al lui, pe unde a trecut și care i s-a lipit de suflet, și și-a propus sa promoveze obiective turistice și monumente istorice, gastronomia locala și portul popular din diferite regiuni ale țarii, atat pentru turiștii…

- Romania a dat o buna replica Turciei, in primul meci de la Campionatul European de volei feminin. A caștigat primul set, dar nu a putut mai mult, chiar daca a avut in spate aproape 3.000 de fani in Sala Polivalenta din Cluj Napoca. Petruța Orlandea a debutat miercuri seara, la Cluj Napoca, la un Campionat…