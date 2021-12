Stiri pe aceeasi tema

- Razie in 3 orașe și 2 comune din Timiș. Ce au descoperit polițiștii. In data de 11 decembrie 2021, in intervalul orar 14:00-22:00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Timiș impreuna cu Poliția orașului Deta, Poliția orașului Gataia, Poliția orașului Ciacova...

- Sambata, intre orele 14:00 și 22:00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Timiș impreuna cu Poliția orașului Deta, Poliția orașului Gataia, Poliția orașului Ciacova, Secția 8 Poliție Rurala Deta și Secția 9 Poliție Rurala Jebel au oprit aproape 300 de autovehicule in vederea combaterii conducerii…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla au desfașurat intre 27 noiembrie – 1 decembrie activitați specifice pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente de circulație. In urma activitaților derulate au fost aplicate 70 de sancțiuni contravenționale, 61 dintre…

- Luni, 22 noiembrie, a avut loc un scandal in Senat. Nicoleta Pauliuc a declarat ca va sesiza Sectia 17 Politie cu privire la incident.Diana Sosoaca a refuzat sa poarte masca de protectie. Politia a fost chemata sa intervina.A fost apelat numarul de urgenta 112 pentru a se sesiza faptul ca Sosoaca nu…

- Polițiștii de la Secția 7 Poliție Rurala Gherla au derulat marți, 16 noiembrie, intre orele 9-13, activitați de prevenire și combatere a evenimentelor rutiere negative pe raza de competența, in vederea creșterii gradului de disciplina in trafic. De asemenea, efectivele au urmarit ca masurile de protecție…

- O femeie care lucra in bucataria unui restaurant din Capitala a ajuns la spital, reclamand ca a fost muscata de un scorpion aflat intr-o cutie de banane. Politia a declansat o ancheta privind nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca, potrivit news.ro. ”La data de 29…

- Politistii au desfasurat, ieri, activitati pe linia mentinerii unui climat optim de ordine si siguranta publica.Ei au verificat si respectarea legii 55 2020 privind masurile pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19.In municipiul Constanta au fost legitimate aproximativ 120 de…

- Operațiune de proporții a DIICOT, in aceasta dimineața, pentru capturarea membrilor celei mai puternice grupari de trafic de migranți care acționa in vestul Romaniei. Polițiștii de la ”Crima Organizata” Timișoara impreuna cu Poliția de Frontiera Timișoara și trupele speciale ale Poliției Timiș și…