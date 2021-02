Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat tarile occidentale ca se folosesc de opozantul Aleksei Navalnîi, aflat în închisoare, ca parte a "politicii lor de izolare" a Rusiei, transmite duminica AFP, citata de Agerpres. "Oponentii nostri sau adversarii nostri…

- Opozantul rus Aleksei Navalnîi a comparut vineri în fata unui tribunal pentru reluarea unui proces de calomnie, la zece zile dupa condamnarea sa la aproape trei ani de închisoare, relateaza AFP, citata de Agerpres. Audierea a început putin dupa 07:00 GMT, în prezenta…

- Programul, care, potrivit unei surse, ar putea fi anuntat de presedintele Vladimir Putin in urmatoarele saptamani, in cadrul unui discurs anual, urmeaza peotestelor nationale de luna trecuta, care au afectat valoarea rublei. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu a comentat planurile,…

- Disidentul rus Alexei Navalnîi a comparut din nou în fața instanței, vineri, într-un proces separat de cel care a dus la condamnarea sa la trei ani și jumatate de închisoare, mai devreme în cursul acestei saptamâni, anunța Euronews.Procesul are loc la tribunalul…

- Europenii au decis luni sa-l trimita pe seful diplomatiei, Josep Borrell, la Moscova la începutul lui februarie și iau în considerare adoptarea de sancțiuni daca președintele Rusiei, Vladimir Putin, constinua represiunea contra opoziției care a protestat în masa sâmbata în…

- In conferința anuala susținuta de Putin, liderul de la Moscova a spus ca dezvaluirile Bellingcat „nu sunt o investigație, ci sunt o scurgere de materiale de informații americane".Putin a declarat ca acuzațiile potrivit carora FSB se afla in spatele otravirii lui Navalnii in orașul siberian Tomsk - mai…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca nu vede motive pentru deschiderea unei anchete in Rusia asupra otravirii opozantului Aleksei Navalnii, victima a unui presupus atac cu agent neurotoxic in vara, relateaza AFP.„Daca o persoana a fost aproape sa moara, asta nu inseamna ca trebuie deschisa de…