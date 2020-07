Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 3.200 de cazuri de COVID-19 sunt la personal medical si personal auxiliar din spitalele din Romania, potrivit ultimei raportari a Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile...

- Pina la ora actuala, in Republica Moldova au fost confirmate 12732 cazuri de infecție cu noul Coronavirus, dintre care 1127 in Transnistria. In ultimele 24 de ore, in cadrul Centrului COVID-19 din Chișinau, au fost internate 132 persoane cu suspecție la COVID-19. Starea de sanatate a persoanelor infectate:…

- Noi decese provocate de infecția cu coronavirus. Bilanțul a ajuns la 1322 de morți in Romania. Deces 1319 Barbat, 64 ani, județ Cluj. Data confirmare: 03.06.2020. Data deces: 06.06.2020. Comorbiditați: adenocarcinom pulmonar cu metastaze pleurale și osoase, DZ tip II, ICC, HTA, anemie. Deces 1320 Barbat,…

- Testele au confirmat prezența noului coronavirus și in cazul a doua asistente și a doua infirmiere de pe secția ORL. Dupa secția de Medicina Interna a Spitalului Județean de Urgența Buzau, unde au fost confirmate 8 cazuri de Covid-19 in randul personalului medical, infecția cu noul coronavirus s-a…

- Astazi, 26 aprilie, 13 pacienti COVID-19 care erau internati la Spitalul Municial de Urgenta Elena Beldiman din Barlad au fost externati, fiind declarati vindecati. Numarul imbolnavirilor din judetul Vaslui a ajuns la 91, dintre acestea 32 de cazuri fiind in randul personalului medical.

- Ministerul Sanatații a comunicat duminica, 26 aprilie, inca doua decese in județul nostru, cauzate de Covid-19, numarul total al sucevenilor rapuși de noul coronavirus fiind de 112.Barbat, 82 ani din județul Suceava.Data recoltarii: 17.04.2020.Data confirmarii: 18.04.2020, la Spitalul Județean de ...

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, medicul Alexandru Rafila, a afirmat ca 16 % din numarul total de cazuri de infectare cu Covid-19 sunt in randul personalului medical, precizand ca aceasta cifra este destul de mare, dar daca ar fi scoase din aceasta ecuatie Suceava si alte doua, trei…

- Primaria Sfantu Gheorghe a pus hotelul Clubului Sportiv Municipal (CSM), aflat in vecinatatea Spitalului Judetean de Urgenta, la dispozitia personalului medical diagnosticat cu COVID-19, care opteaza sa stea separat de membrii familiei, pentru a-i proteja. „Astazi am adoptat hotararea numarul 8 a Comitetului…