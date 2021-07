Amintirile unui „calculatorist”

Ei da, a trecut mult timp de cand nu am mai auzit „zbarnaitul” modemului de 56 k, (care mergea cu 4, 11 „kilo” pe secunda”) și nici sunetul „hardului” de 520 „Mega”, un „Caviar” (WD) sau, de ce nu, un MFM de 21 de „Mega” și multe kilograme. Sunt amintirile mele de „calculatorist”, pe care le puteți gasi și in revista IT Com, alaturi de alte materiale interesante. Vreți sa le rasfoiți?