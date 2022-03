Stiri pe aceeasi tema

- Modelul de clasa medie S60 primește o ediție speciala, numita Black Edition. Insa, europenii nu o vor putea cumpara, deoarece aceasta ediție va fi vanduta exclusiv in SUA. Mai mult, exemplarele lui S60 Black Edition vor fi puține, pentru ca Volvo va construi doar 450 de astfel de modele. Volvo S60 Black…

- Toyota a lansat ediția limitata Yaris GR Sport GT7 Edition pentru piața din Spania. Modelul va fi produs in numai 100 de exemplare, iar clienții modelului vor primi cateva dotari mai neobișnuite in pachet. Mai exact, ei vor primi o consola PS5 și noul joc Gran Turismo 7, dezvoltat de Polyphony Digital.…

- BMW și artistul american Jeff Koons au colaborat pentru prima oara in 2010, la un Art Car. Este vorba despre un BMW M3 GT2 care a participat la legendara cursa de 24 de ore de la Le Mans. Acum, constructorul bavarez și Koons și-au unit din nou forțele. De aceasta data pentru o ediție speciala a modelului…

- Inca de la debut (2014), marca DS Automobiles a avut o legatura stransa cu celebrul muzeu Luvru. Pentru a o sarbatori, producatorul francez anunța acum o ediție speciala, inspirata de acest muzeu, primita de SUV-ul DS 3 Crossback. DS 3 Crossback Louvre este disponibila in patru nuanțe: Negru Perla Nera,…

- BMW a lansat o ediție speciala a crossover-ului X2, numita Edition GoldPlay. Exemplarele din aceasta serie limitata vor avea accente și finisaje vopsite in culoarea aurie, atat la exterior, cat și la interior. Mai mult, constructorul bavarez ofera și o culoare speciala, verde San Remo, care este specifica…

- Fara dar și poate, este una dintre marile doamne ale teatrului romanesc, iar astazi iși sarbatorește ziua de naștere. Carmen Tanase, caci despre ea este vorba, a implinit astazi frumoasa varsta de 61 de ani. Iata cum are de gand sa petreaca intr-o zi atat de speciala pentru ea!

- Astazi e o zi speciala in familia Laviniei și a lui Eduard de la Mireasa pentru fiul meu. Fosta concurenta a show-ului de la Antena 1 iși sarbatorește ziua de naștere, iar partenerul ei i-a facut o urare speciala pe Facebook.

- Editia speciala in care ii veti putea vedea pe Dan Negru si Florin Piersic va fi difuzata in seara de Ajun la Antena 3, incepand cu ora 20:00. Florin Piersic revine in lumina reflectoarelor, dar de data aceasta tocmai din Dubai. In seara de Ajun, Piersic este invitatul lui Dan Negru, care…